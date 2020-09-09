حصيلة عدد الوفيات والاصابات بفيروس كورونا في ايران

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في ايران حصيلة عدد الاصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا القاتل (كوفيد-19) منذ بداية انتشار الفيروس في الجمهورية الايرانية.

وسجلت الوزارة وفقًا لمتحدثة باسمها سيما لاري، 2313 اصابة جديدة بفيروس كورونا، و127 حالة وفاة خلال 24 ساعة.

وارتفعت حصيلة الاصابات وفقًا للمتحدث باسم الوزارة، إلى حتى ظهر اليوم الأربعاء إلى 393 الفا و425 شخصا وعدد المتوفين نحو 22 الفا و669 شخصا، بينهم 3735 في وضع حرج.

وأشارت لاري إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 339 الفا و111شخصا حتى مساء اليوم الاربعاء، مبينة أن ثلاثة ملايين و457 الف و743 شخصا خضعوا للفحص الطبي بهدف التأكد من عدم اصابتهم بفيروس كورونا (کوفید-19).