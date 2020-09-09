حزب الله يعلق على العقوبات الأميركية الجديدة بحق وزيرين لبنانيين سابقين

علّق حزب الله اللبناني على قرار فرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات جديدة بحق الوزيرين اللبنانيين السابقين علي حسن خليل ‏ويوسف فنيانوس.

وأكد حزب الله في بيان لها مساء الاربعاء، أن هذا القرار الجائر هو وسام شرف للصديقين العزيزين ولكل ‏من تتهمه الإدارة الأميركية بأنه مقاوم أو داعم للمقاومة".‏

وقال حزب الله: "ان الإدارة الأميركية هي سلطة إرهابية تنشر الخراب والدمار في كل العالم وهي الراعي ‏الأكبر للإرهاب الصهيوني والتكفيري في منطقتنا ولا يحق لها أساساً أن تصنف الشرفاء ‏والمقاومين وتصفهم بالإرهاب وكل ما يصدر عن هذه الإدارة مدانٌ ومرفوض". ‏

وأضاف بيان الحزب: "إن سياسة العقوبات الأميركية هذه لن تتمكن من تحقيق أهدافها في لبنان ولن تؤدي إلى ‏إخضاع اللبنانيين وإجبارهم على التنازل عن حقوقهم الوطنية السيادية، بل ستزيدهم تمسكاً بقرارهم ‏الحر وكرامتهم الوطنية وسيادتهم الكاملة، وإن المواقف الصادرة عن هيئة الرئاسة في حركة أمل ‏وعن رئيس تيار المردة تؤكد هذه الحقيقة.".

وشدد حزب الله على تضامنه الكامل مع الأخوين العزيزين ووقوفه إلى جانبهم، فيما حيا موقفهما الثابت ‏والراسخ والمضحي من أجل الدفاع عن لبنان وحريته وكرامته.