حزب الله يعلق على العقوبات الأميركية الجديدة بحق وزيرين لبنانيين سابقين

علّق حزب الله اللبناني على قرار فرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات جديدة بحق الوزيرين اللبنانيين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس.
وأكد حزب الله في بيان لها مساء الاربعاء، أن هذا القرار الجائر هو وسام شرف للصديقين العزيزين ولكل من تتهمه الإدارة الأميركية بأنه مقاوم أو داعم للمقاومة".
وقال حزب الله: "ان الإدارة الأميركية هي سلطة إرهابية تنشر الخراب والدمار في كل العالم وهي الراعي الأكبر للإرهاب الصهيوني والتكفيري في منطقتنا ولا يحق لها أساساً أن تصنف الشرفاء والمقاومين وتصفهم بالإرهاب وكل ما يصدر عن هذه الإدارة مدانٌ ومرفوض".
وأضاف بيان الحزب: "إن سياسة العقوبات الأميركية هذه لن تتمكن من تحقيق أهدافها في لبنان ولن تؤدي إلى إخضاع اللبنانيين وإجبارهم على التنازل عن حقوقهم الوطنية السيادية، بل ستزيدهم تمسكاً بقرارهم الحر وكرامتهم الوطنية وسيادتهم الكاملة، وإن المواقف الصادرة عن هيئة الرئاسة في حركة أمل وعن رئيس تيار المردة تؤكد هذه الحقيقة.".
وشدد حزب الله على تضامنه الكامل مع الأخوين العزيزين ووقوفه إلى جانبهم، فيما حيا موقفهما الثابت والراسخ والمضحي من أجل الدفاع عن لبنان وحريته وكرامته.