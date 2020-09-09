مانويل مسلم: الجامعة العربية سقطت منذ زمن والمطلوب برنامج مقاوم لانهاء الاحتلال

أكد الأب مانويل مسلم رئيس الهيئة الشعبية العالمية لعدالة وسلام القدس، أن المشاريع كافة التي اعتمدت عليها السلطة الفلسطينية سقطت وفشلت سواء مشاريع الامم المتحدة أو الدول الغربية أو الدول العربية.

وأوضح الأب مسلم في تصريح خاص لوكالة "فلسطين اليوم" مساء الأربعاء، أن مشروع التقسيم الغربي لدولة فلسطين سقط وأن مشروع أوسلوا واقامة الدولة الفلسطينية سقط، ومشروع مبادرة الدول العربية سقط ايضًا، متسائلًا لماذا نذهب للجامعة العربية؟".

وقال: "على قيادة السلطة وجميع ابناء شعبنا عليهم أن يطبقوا ويسمعوا كلمة القائد الاسلامي الكبير طارق بن زياد الذي قال :" يا أيها الناس أين المفر، البحر من ورائكم، والعدو أمامكم، وليس لكم والله إلا الصدق والصبر".

وأضاف: "على قيادة السلطة أن تتوقف تمامًا من الاعتماد على العرب والرباعية الدولية والغرب لتحقيق الحلم الفلسطيني بإقامة الدولة وعاصمتها القدس، فكل المشاريع التي صيغت لفلسطين سقطت، والآن يجب ترتيب الوضع الفلسطيني لمواجهة هذه التحديات الكبيرة".

وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني عليه أن يخوض انتخابات جديدة يفرز قادة جدد يقودون المرحلة الحالية، يكفي مفاوضات ويكفي عبث يجب أن يتم تطوير المشروع الوطني الفلسطيني من خلال افراز قيادة جديدة تقرر بنفسها برنامج التحرير من الاحتلال.

ولفت إلى أن الانتخابات ليست معضلة ففي هذا الوقت أصبح التطور التكنولوجي كبيرًا جدًا وقادرًا على حل جميع الازمات التي يُعيقها الاحتلال.

يُشار إلى أن الدول العربية أسقطت اليوم الأربعاء، مشروع قرار قدمته فلسطين، في اجتماع الجامعة العربية، يُدين اتفاق التطبيع العلني بين الامارات و(إسرائيل).

وكانت الامارات واسرائيل توصلا لاتفاق بتاريخ 13 أغسطس/ اب الماضي، لتطبيع العلاقات بينهما، وهو ما رفضته السلطة والفصائل الفلسطينية كاملاً.