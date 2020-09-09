عُمان: لا سلام مع "إسرائيل" دون دولة فلسطينية

أكد وزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البوسعيدي، على أنه لا سلام شامل وعادل بين الدول العربية و"إسرائيل" بدون حل الدولتين المبني على مبدأ الأرض مقابل "السلام"، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وأعرب البوسعيدي، خلال ترؤس سلطة عُمان، اليوم الأربعاء، الاجتماع الافتراضي للدورة العادية الـ154 لمجلس جامعة الدول العربية، عن دعم السلطنة للشعب الفلسطيني للحصول على حقوقه المشروعة، ودعم جهود ومبادرات السلام في المنطقة.

وتابع في هذا الصدد: "لا يمكن تحقيق سلام شامل وعادل بين الدول العربية و "إسرائيل" بدون حل الدولتين، المبني على مبدأ الأرض مقابل "السلام".

وشدد على أن السلطنة دائماً تؤكد على موقفها الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، حيث إن رؤية السلطان الراحل قابوس بن سعيد إزاء فلسطين راسخة وقائمة على الثوابت العربية التي تتماشى مع مُقررات الشرعية الدولية وقرارات الأمم المُتحدة.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في 13 أغسطس 2020، توصل الإمارات و"إسرائيل" إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما، ومن المنتظر التوقيع عليه منتصف هذا الشهر في البيت الأبيض.