حسين الشيخ يُعلق على إسقاط الجامعة العربية قرار فلسطين يُدين التطبيع

علق وزير الشؤون المدنية في الحكومة الفلسطينية، حسين الشيخ، اليوم الأربعاء، على إسقاط الجامعة العربية مشروع فلسطين، يُدين تطبيع الامارات مع (إسرائيل).

وقال الشيخ: "تمخضت الجامعة العربية ولم تلد شيئًا وأشبعت الجميع إدانات إلا (إسرائيل)، إنه السقوط المدوي تحت شعار السيادة الوطنية لتبرير الانبطاح، سقطوا إلا فلسطين بقيت".

وأضاف ان فلسطين ستبقى سيدة نفسها وحامية لتاريخها، وتابع معلقًا: "انتصر المال على الكرامة".

من جهته، صرح وزير الخارجية الفلسطينية، رياض المالكي، اليوم، بأن دولة عربية اعترضت على طلب فلسطين حول عقد اجتماع طارئ، لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزراء الخارجية، لتنديد اتفاق التطبيع الإمارات مع (إسرائيل).

جاءت تصريحات المالكي في كلمة، أمام اجتماع لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، اليوم.

ووصف المالكي، اتفاق التطبيع بـ"الزلزال"، وقال: "وجدنا أننا ندافع عن أنفسنا، وعن قضيتنا، وانقلب الوضع بحيث أصبحنا المشاغبين".

وتساءل : "كيف نفسر هذه الخطوات؟ هل هو تحديد لما أصبح مقبولاً أو مرفوضاً طرحه على أجندة مجلس الجامعة؟ ومن الذي يُحدد ذلك؟ هل هم أصحاب النفوذ والمال أم ماذا؟ وهل تمادت دولة فلسطين كثيراً في طلبها عقد إجتماع طارئ أو حتى إضافة بند على ما يُستجد من أعمال؟".

واكد أن فلسطين لا تزال ملتزمة بمبادرة السلام العربية، كما جاءت في قمة بيروت.

واصاف: أن "لدينا معرفة بأن (إسرائيل) قد قررت الانتقال من الضم المعلن إلى الضم غير المعلن التدريجي الهادئ".

وتوجه المالكي، بالشكر للدول العربية التي رفضت ابتزازات وزير الخارجية الأمريكي، للهرولة نحو التطبيع مع دولة الاحتلال.

في 13 أغسطس/ اب الماضي، توصلت الإمارات و(إسرائيل)، إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما، وهو ما رفضته القيادة والفصائل الفلسطينية كاملاً.