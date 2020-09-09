أكثر من 100 وفاة جراء فيضانات السودان

ارتفعت اليوم الأربعاء، حصيلة وفيات وإصابات الفيضانات والسيول في السودان، إضافة إلى تدمير مئات المنازل.

وبحسب وزارة الداخلية السوداني، إن اعداد ضحايا كارثة الفيضانات ارتفعت إلى 103 حالة وفاة، و50 إصابة.

وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان، أن 69 ألفا و551 منزلا في عموم البلاد تعرضت إلى انهيار كلي أو جزئي، بفعل الكارثة، مبينةً أن 27 ألفا و341 منزلا قد انهارت بشكل كلي، فيما شهد 42 ألفا و210 منازل انهيارات جزئية.

وبخصوص خسائر الفيضانات، ذكرت أن 4 آلاف و208 أفدنة زراعية و179 مرفقا و359 متجرا ومخزنا، تضررت، إضافة إلى نفوق 5 آلاف و482 رأس ماشية.

ولقي 11 سودانيًا مصرعهم، الاثنين، وانهيار مئات المنازل في ولاية شمال كردفان السودانية، بفعل الفيضانات والسيول غير المسبوقة التي تتعرض لها البلاد.

وأفادت وسائل إعلام سودانية، بوفاة 11 شخصًا في محليات الرهد، شيكان، ام روابة وسودري، بالإضافة إلى تعرض 375 منزلا لانهيار كلي و935 انهيار جزئي، جراء الفيضانات في تلك الولاية.

بدوره، أوضح العقيد صديق تايلو، مدير شرطة الدفاع المدني بالولاية، أن غرفة طوارئ الخريف تواصل جهودها في توفير معينات الإيواء لمناطق الولاية المختلفة.

ومع تسجيل منسوب النيل والنيلين الأزرق والأبيض أعلى مستوى منذ أكثر من 100 عام، اتسعت رقعة الفيضانات لتشمل 16 من ولايات البلاد الـ18.

السبت الماضي، توفي مئة شخص وأصيب عشرات آخرون، جراء حدوث فيضانات وسيول غير مسبوقة في جزيرة توتي بمنطقة العاصمة الخرطوم بالسودان.

وأوضحت وسائل إعلام عربية، أن نحو نصف مليون إنسان في السواجن تضرروا بأضرار متفاوتة، نتيجة ارتفاع منسوب المياه بسبب الضغط المائي الناجم عن هطول الامطار في موسم الخريف.

وتسبب بانهيار كلي وجزئي لـ100 ألف منزل في الجزيرة، وتشرد مئات الالاف من المواطنين، وتركوا بلا مأوى.

وأعلن مجلس الأمن والدفاع السوداني، حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، باعتبارها منطقة كوارث طبيعية، وفق الجزيرة نت.

وقرر المجلس السوداني، اعتبار السودان "منطقة كوارث طبيعية"، كما تم "تشكيل لجنة عليا لدرء ومعالجة آثار السيول والفيضانات لخريف هذا العام".

وزارة المياه والري السودانية أعلنت سابقًا، أن منسوب مياه النيل الأزرق ارتفع إلى 17.58 مترا (57 قدما)، وهو لم تشهده البلاد منذ عام 1902.

وجاء الفیضان رغم بدء إثیوبیا في ملء خزان سد النھضة على النیل الأزرق في یولیو تموز. ومن المتوقع أن یساعد سد النھضة السودان في السیطرة على الفیضانات في المستقبل.