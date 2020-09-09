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غزة: يوجد مخزون غذائي في القطاع يكفي لمدة شهرين فقط

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 17:35 - 09 سبتمبر 2020
سوق غزة سوق غزة
تقارير
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أكد مدير عام التجارة والمعابر بوزارة الاقتصاد الوطني بغزة رامي أبو الريش، اليوم الأربعاء، أن الحركة التجارية عبر كرم أبو سالم تسير كما كانت قبل تفشي فيروس "كورونا" المستجد، وأن هناك مخزون غذائي في قطاع غزة يكفي لمدة شهرين فقط.

وأوضح أبو الريش في حديث صحفي، أن الاحتلال أعاد إدخال مواد البناء والوقود؛ لكنه لازال يمنع المواد مزدوجة الاستخدام.

وبين لوكالة "شهاب"، أن منع إدخال المواد مزدوجة الاستخدام أثرت بشكل كبير على القطاعات الصناعية والاقتصادية في القطاع.

وطالب أبو الريش، كافة الجهات بضرورة الضغط على حكومة الاحتلال لإدخال المواد الخام؛ لكي تعود المصانع للعمل، داعًا إلى ادخال المواد الغذائية بشكل دوري دون توقف عبر كرم أبو سالم وهناك 3 ايام بالأسبوع تدخل من الجانب المصري.

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