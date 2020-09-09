إعلام الاحتلال يبنه من تدخل "كوشنير" في السياسة الخارجية (الإسرائيلية)

نبهت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، من تدخل جاريد كوشنير مستشار الرئيس الأمريكي في الشرق الأوسط، في شؤون السياسة الخارجية الإسرائيلية،.

وأكد صحيفة "معاريف" العبرية، أن كوشنير يراكم المزيد من القوة، ما يمنحه الكثير من التأثير على علاقات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مع الرئيس الأمريكي.

وأشارت صحيفة "معاريف" العبرية، في مقال للكاتب الإسرائيلي شلومو شمير،

وحول التطبيع الاماراتي (الإسرائيلي)، أشارت الصحيفة، إلى وجود "نقطة ضعف انكشفت في اتفاق التطبيع بين (إسرائيل) والإمارات، في ذروة الاحتفالات الجارفة التي أحاطت بنشر الاتفاق".

وذكر أن كوشنير أصبح شخصية مركزية في السياسة الخارجية الإسرائيلية، وفي موضوع اختراق طريق العلاقات بين (إسرائيل) ودول الخليج ودول عربية أخرى، وتجلى ذلك، في اتفاق التطبيع".

وحذرت "معاريف"، أن "الحضور المركزي لكوشنير في جبهة السياسة الخارجية للاحتلال تجاه دول الخليج، هو أمر محمل بالمخاطر"، معتبرًا أن "اتفاق التطبيع مع الإمارات؛ هو إنجاز سياسي هام".

وأوضحت أن هذا إنجاز أعدت بنيته التحتية في السنوات الأخيرة بشكل خفي من جانب محافل إسرائيلية، ولا يزال مسموحا لكوشنر أن ينال الحظوة على الاتفاق، وأن يصفه كإنجاز أمريكي".

وذكرت "معاريف"، أنه "ينبغي الحذر من تعزيز مكانة كوشنير كمحفل مركزي في السياسة الإسرائيلية في الشرق الأوسط هو نتنياهو، ويجب أن يشعل أضواء حمرا في (تل ابيب).