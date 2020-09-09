الدول العربية تسقط قرار فلسطين يدين تطبيع الامارات و(إسرائيل)

أسقطت الدول العربية، اليوم الأربعاء، مشروع قرار القيادة الفلسطينية، في اجتماع الجامعة العربية، يدين اتفاق التطبيع العلني بين الامارات و(إسرائيل).

وبحسب دبلوماسي فلسطيني فضل عدم كشف هويته، فإن فلسطين توافقت مع الدول العربية، على إصدار بيان ختامي، قبيل انطلاق الدورة العادية، لا يتضمن إدانة للاتفاق التطبيعي.

وأكد الدبلوماسي، أن البيان يشدد على ضرورة الالتزام بالمبادرة العربية لعام 2002 والتي تربط التطبيع بالإنهاء الكامل للاحتلال الإسرائيلي، والالتزام بحل الدولتين، ومبدأ الأرض مقابل السلام.

فوجئت فلسطين، مساء الأربعاء، بعدم التزام بعض الدول العربية (لم يذكرها) بالنص الذي تم التوافق عليه، وحاولت إضافة بنود، تُضفي الشرعية على اتفاق التطبيع، وفق وكالة الاناضول.

ودعا وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، سابقًا، الدول العربية، إلى رفض اتفاق التطبيع الإسرائيلي الإماراتي، رفضًا خطوة التطبيع الإماراتي ونأمل منكم عدم قبولها.

في 13 أغسطس/ اب الماضي، توصلت الإمارات و(إسرائيل)، إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما، وهو ما رفضته القيادة والفصائل الفلسطينية كاملاً.