روسيا تورد 23 مليون جرعة من لقاحها ضد "كورونا" إلى المكسيك

وافقت السلطات الروسية، اليوم الأربعاء، على توريد 32 مليون جرعة من اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا المستجد، إلى دولة المكسيك.

أعلن صندوق الاستثمار الروسي المباشر، عن اتفاقية لتزويد المكسيك بـكمية 32 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي، موضحًا أنه "من المتوقع بدء توريد اللقاح إلى المكسيك في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الجاري 2020، وهذا الموعد مرتبط بموافقة السلطات الحكومية المكسيكية".

وبيّن الصندوق الروسي، أن كمية الجرعات هذه من اللقاح تغطي حوالي 25% من سكان المكسيك المقدر عددهم بحوالي أكثر من 126 مليون إنسان.

من جهته، أكد مدير معهد غامالي، ألكسندر غينتسبورغ، ان التطعيم الشامل ضد فيروس كورونا، من جزء دراسات ما بعد التسجيل للقاح الروسي، سيبدأ في موسكو، اعتبارًا من 5 سبتمبر/ أيلول.

وأوضح غينتسبورغ، أنه سيتم تسليم عقار اللقاح نفسه إلى عيادات ومستشفيات العاصمة بحلول نهاية الأسبوع.

وأعلنت نائب عمدة موسكو لشؤون التنمية الاجتماعية، أناستاسيا راكوفا، بدء تطعيم سكان موسكو باستخدام اللقاح الروسي الجديد.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أغسطس الماضي، عن انتاج بلاده أول لقاح عالمي فعال ضد فيروس كورونا المستجد.