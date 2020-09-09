داخلية غزة تصدر بيانًا توضيحًا بخصوص قضية "محمد أبو عجوة"

أصدرت وزارة الداخلية في غزة، اليوم الأربعاء، بيانًا توضيحيًا صادر عن بخصوص قضية الضابط في جهاز الأمن الداخلي "محمد عمر أبو عجوة".

وأوضحت الداخلية في بيان لها، أنه تم توقيف الضابط في جهاز الأمن الداخلي "محمد عمر أبو عجوة" على خلفية الاشتباه الأمني، وبعد التحقيق معه لم تثبت إدانته بالتهم المنسوبة إليه؛ وبناءً عليه فقد تم الإفراج عنه اليوم الأربعاء، 9 سبتمبر 2020.

وأكدت وزارة الداخلية، على عدم صدور أي بيان سابق بخصوص هذه القضية، وأن ما نشر في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي كان نتيجة استغلال جهات أمنية مشبوهة للحدث؛ بهدف النيل من الأجهزة الأمنية والمقاومة، والإضرار بالنسيج المجتمعي، والمساس بسمعة عائلة الضابط، وهي من العائلات المجاهدة التي لها تاريخ مشهود في النضال الوطني الفلسطيني.

وشدّدت على أن الأجهزة الأمنية ستواصل ملاحقة العملاء ومُروجي الشائعات، واتخاذ ما يلزم بحقهم وفق الإجراءات القانونية.