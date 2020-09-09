سر نجاح طريقة عمل الملوخية الناشفة السورية بالدجاج

في هذه المقالة الرائعة وضعنا لكم طريقة عمل الملوخية الناشفة السورية ، إذ انه في الآونة الأخيرة شهدت مواقع الانترنت بما فيها "جوجل" طلبات للحصول على طريقة عمل الملوخية السورية ، حيثُ تتمتع الأكلة الشعبية بالعديد من المزايا التي منحتها التفوق على باقي الاكلات، لاسيما في الصيف.

وبهذا الصدد تعتبر طريقة عمل الملوخية الناشفة السورية ، سهلة وبسيطة للغاية، حيث يمكن لصانع الوجبة الشهيرة أن يطبخها في البيت بجودة عالية دون أي عناء، لذلك وضعنا لكم خطوات تحضير الملوخية الناشفة، إذ يترتب عليك تطبيقها كما هي.

وكالة فلسطين اليوم، قامت بوضع طريقة الملوخية الناشفة السورية ، حتى يتمكن كافة الناس من الحصول عليها، واعدادها في البيت.

كما وتعتبر وجبة الملوخية الناشفة من أفضل الوجبات على موائد الطعام لجميع الفئات العمرية، وهي تعتبر سهلة المضغ والبلع والهضم.

مكونات الملوخية الناشفة السورية بالدجاج:

ربع كيلو ملوخية ورق.

كأس صغيرة من زيت القلي.

ملح حسب الرغبة.

3 ملاعق كزبرة.

فلفل أسود.

5 فصوص من الثوم.

كوب ماء.

كيلو صدر دجاج أو فخاذ.

طريقة تحضير الملوخية السورية بالدجاج :

أولاً: في الخطوة الأولى قم بغسل ورق الملوخية في الماء مدة 5 دقائق، ثم نخرجه إلى أن يصبح الورق اليابس طرياً، ثم اضعها في المصفاة ونغسلها، ثمّ نصفيها، ونضع نصف كميّة الملوخيّة في طنجرة واسعة وعميقة، ونقليها مع الزيت النباتي.

ثانيًا: بعد الانتهاء من الخطوة الأولى، اضف نصف الكميّة المتبقية من الملوخيّة إلى الطنجرة مع قليل من الزيت.

ثالثًا: وبعد أن نرى أن الملوخية بدأت تنقلي، اضف الثوم، والفلفل الأسود والملح والكزبرة، ثمّ نضيف ربع كوب من الماء ونغطي الطنجرة على نار هادئة مدة 45 دقيقة، وفي هذه الأثناء نسلق فخاذ الدجاج أو الصدر بحسب الرغبة، في وعاء آخر إلى أن يستوي.

رابعًا: قم بتقطيع قِطع الدجاج ونضعها فوق الملوخية، ثم ارفع الطنجرة عن النار، ونسكب الملوخيّة في وعاء، ونقدمها ساخنة بجانب طبق من الأرز.

تنويه، ولكي تحصلوا على نكهة ألذ لا تنسوا أن تعصروا نصف ليمونة فوق الصحن.

مكونات الملوخية الناشفة المصرية :

كوب ملوخية ناشفة.

ملعقة كبيرة من الكزبرة الناشفة.

4 فصوص من ثوم مفروم.

رشة بيكربونات الصوديوم.

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

رشة ملح، حسب الرغبة.

2 كوب من مرق الدجاج أو اللحم حسب الرغبة.

حبة واحدة من البندورة المبشورة.

رشة فلفل أسود حسب الرغبة.

طريقة عمل الملوخية الناشفة المصرية :

أولاً: وفي المرحلة الأولى حيثُ يترتب على صانع، أن ينخل الملوخية الناشفة بواسطة مصفاة، ثم أضف إليها بيكربونات الصود، ثم اغسلها جيدًا، ثم أضف كوب من مرقة اللحم أو الدجاج الساخنة، إلى الملوخية، وقلبه جيدًا حتى تمتزج المكونات.

ثانيًا: بعد الانتهاء من الخطوة الأولى، قم وضع الكوبين المتبقيين من المرقة في قدر اخر على نار متوسطة، ثم أضف البندورة، ونصف كمية الثوم المفروم، وقلبه بين الحين والاخر إلى أن يغلي.

رابعًا: وبعدها أضف إليه مزيج الملوخية والمرقة المعد مسبقًا، وقلبه باستمرار حتى يغلي، ثم انزع عنه الرغوة.

خامسًا: في الخطوة الأخيرة، على المعدّ أن يقلي النصف الاخر من الثوم المفروم، ثم أضفه مع الكزبرة الجافة إلى قدر الملوخية، وضعه في طبق التقديم.