إغلاق مسجد البيرة الكبير في الضفة المحتلة جراء "كورونا"  

قررت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية برام الله، اليوم الأربعاء، إغلاق مسجد البيرة الكبير في مدينة البيرة وسط الضفة المحتلة، نظرًا لوجود إصابات في المدينة.

وأوضحت الأوقاف، أنها قررت اغلاق مسجد البيرة الكبير لإعمال التعقيم، ولمدة ثلاثة ايام ابتداءً من اليوم الأربعاء.

من جهته، قررت محافظة نابلس، إغلاق عيادة مخيم عسكر القديم ومديرية الحكم المحلي في طوباس، بسبب "كورونا".

وأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، اليوم، تسجيل حالتي وفاة و696 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، وتعافي 767 مُصاباً خلال الـ24 ساعة الماضية بعد إجراء 5471 فحصاً في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأوضحت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، عبر بيان، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 69%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 30.4%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.

وأضافت الكيلة، أن حالات الوفاة سجلت في محافظة الخليل (مواطن 64 عاما من بني نعيم)، ومحافظة بيت لحم (مواطن 63 عاماً من العبيدية).

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (102)، محافظة نابلس (71)، محافظة بيت لحم (48)، محافظة قلقيلية (48)، محافظة رام الله والبيرة (71)، جنين (5)، أريحا والأغوار (33)، طوباس (20)، طولكرم (13)، سلفيت (10)، قطاع غزة (87)، ضواحي القدس (48)، مدينة القدس (140).

وتابعت وزيرة الصحة أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة رام الله والبيرة (270)، محافظة طولكرم (8)، محافظة قلقيلية (33)، محافظة أريحا والأغوار (23)، محافظة الخليل (327)، محافظة سلفيت (1)، مدينة القدس (80)، قطاع غزة (25).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 27 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 4 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.