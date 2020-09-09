غدّا: مناورة عسكرية للجيش الإيراني ستشارك بها قطع بحرية وطائرات حربية

أعلن الجيش الإيراني، اليوم الأربعاء، أنه سيجري مناورة عسكرية على سواحل مكران في جنوب إيران، في إطار استعداد طهران لأي سيناريو محتمل قد يحصل من أعدائها.

وأوضح مساعد الشؤون التنسيقية في الجيش الإيراني الادميرال حبيب الله سياري، أن الجيش يستعد غداً الخميس، لبدء المناورات بعنوان "ذو الفقار 99"، لاستعرض جانباً من قدرات واستعدادات الجيش الإيراني للمواجهة على المستوى الحقيقي، مشيرًا إلى أن المناورة ستستمر لثلاثة أيام.

وبيّن سياري، ان المناورات ستقام على سواحل مكران، على مساحة مليوني كيلومتر مربع، وللمرة الأولى ستشارك في هذه المناورات غواصة "فاتح"، وطائرة "سيمرغ" المسيرة.

وذكر أن وحدات من القوات البحرية والجوية والبرية، وقوة الدفاع الجوي، للجيش الإيراني ستشارك في التدريب العسكري في منطقة مساحتها 2 مليون كم مربع في نطاق مياه شرق مضيق هرمز، وسواحل مكران وبحر عمان وشمال المحيط الهندي حتى المدار 10 درجة شمالي.

وأشار إلى أنه ستجري على ثلاثة مراحل، وهي، الاستخبارية والتكتيكية واستعراض القدرات، لافتًا إلى أن من الأهداف الأخرى للمناورات، تمرين عمليات الجوقلة، والهجوم البرمائي للسيطرة على السواحل المطلوبة والتصدي الحازم للعدو.