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ادخال 11 شاحنة محملة بإطارات السيارات "الكوشوك" لقطاع غزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 14:08 - 09 سبتمبر 2020
ادخال 11 شاحنة محملة بإطارات السيارات "الكوشوك" لقطاع غزة ادخال 11 شاحنة محملة بإطارات السيارات "الكوشوك" لقطاع غزة
تقارير
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أعلن مدير دائرة التنسيق والمعابر بوزارة النقل والمواصلات بغزة أيمن حبيب، إدخال 11 شاحنة محملة بإطارات السيارات "الكوشوك"  عبر معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة،  لصالح التجار.

وأكد حبيب، أن الإطارات التي دخلت لغزة بجودة ممتازة، وخضعت للفحص والتدقيق من الجهات المختصة.

وأوضح أن الإطارات تم عرضها لأشعة الشمس لفترة من الزمن بجانب المعبر؛ كإجراء احترازي معتمد على المعابر لمواجهة فايروس "كورونا".

وفي أواخر مايو الماضي، ادخلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شاحنات محملة إطارات لغزة، وذلك بعد توقف دام سنوات، بسبب إجراءات الاحتلال ضد القطاع.

من جهته، أكد د .محمد الكحلوت رئيس قطاع الشؤون الفنية والهندسية، أن الوزارة تعمل على التخفيف عن كاهل المواطن في ظل الحصار الإسرائيلي, و ذلك من خلال السماح للتجار لإدخال الإطارات من الجانب المصري على أن تكون مطابقة للمواصفات والجودة العالمية تحقيقا للسلامة على الطرقات.

و أوضح الكحلوت أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول كسر إرادة الشعب الفلسطيني و تدمير الاقتصاد الفلسطيني من خلال منع إدخال العديد من أنواع المركبات.

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