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اقتصاد غزة تحرر 30 محضرًا تلاعبوا بالأسعار

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 13:32 - 09 سبتمبر 2020
اقتصاد غزة تحرر 30 محضرًا تلاعبوا بالأسعار اقتصاد غزة تحرر 30 محضرًا تلاعبوا بالأسعار
تقارير
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حررت وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، اليوم الأربعاء، 30 محضرّ ضبط، بحق تجار، بعدما ثبت عليهم أنهم تلاعبوا بالأسعار.

وأوضح الوزارة، انها نظمت 220 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والصيدليات والمطاعم والمخابز ومحال بيع الخضروات في محافظات القطاع..

وبيّنت أنها حررت 13 محضرًا إتلاف لمواد غذائية ولحوم منتهي الصلاحية، وإحالة 33 تاجرًا إلى النيابة العامة لرفعهم الأسعار واحتكار السلع.

وأشارت الوزارة، إلى أنها حررت مخبزين (صاج) لعدم التزامهم بإجراءات السلامة. وانها اتلفت أجبان والبان ومواد غذائية وعصائر فاسدة ومنتهية الصلاحية.

وكانت وزارة الاقتصاد قد حذرت مرارًا التجار بأنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين بتلاعب الأسعار.

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