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ترجيحات بتوقيع دولتين خلجتين نهاية العام اتفاق تطبيع جديد

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 12:17 - 09 سبتمبر 2020
الامارات الامارات
تقارير
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فتح التطبيع مع الإمارات شهية "إسرائيل" لتوقيع اتفاق مع دول خليجية أخرى، وهو ما رجحه وزير "إسرائيلي"، أن توقّع حكومته حتى نهاية العام الجاري اتفاقيتين جديدتين، لتطبيع العلاقات مع دولتين خليجيتين.

وقال إيلي كوهين، وزير الاستخبارات، لهيئة البث الإسرائيلية: "إضافة إلى الإمارات العربية المتحدة، أقدر أنه بحلول نهاية العام، ستوقع دولتان خليجيتان أخريان اتفاقيتي سلام مع إسرائيل".

وأضاف كوهين: "المصلحة المشتركة لإسرائيل والدول الإسلامية في إفريقيا والخليج العربي، هي إنشاء جبهة أمنية ضد إيران"، وفق زعمه.

ولم يكشف كوهين عن اسمي الدولتين، اللتين رجّح أن "تُطبعا العلاقات" مع "إسرائيل".

وتوصلت الإمارات و"إسرائيل" في 13 أغسطس/ آب الماضي، إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع، حيث اعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية، "خيانة" من الإمارات وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.

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