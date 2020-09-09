إقرار أمريكي بفشل التطبيع الشعبي بين "اسرائيل" والاردن ومصر

رغم مرور عقودٍ على معاهدتي كامب ديفيد ووادي عربة ، أقرّ مساعد وزير الخارجيّة الأميركي، ديفيد شينكر، في إيجاز صحافي، أمس، الثلاثاء، بفشل التطبيع الشعبي بين إسرائيل وبين مصر والأردن .

محمد عبد الله، قال شينكر "ما زالت اتفاقية كامب ديفيد للسلام صامدة منذ العام 1978، ولكن لا يوجد قدر كبير من العلاقات بين الشعبين الإسرائيلي والمصري. ثمّة معاهدة وادي عربة منذ العام 1994، والتي تبين علاقة إستراتيجية عظيمة بين عمّان والقدس، ولم نشهد بين الشعوب التطبيع الذي كنا نرغب في رؤيته".

الولايات المتحدة وفقا لشنيكر تواصل العمل على التطبيع "من خلال محاولة الترويج لكل من المشاريع التجارية الخاصة… كان ثمة مناطق صناعية مؤهلة في مصر وإسرائيل، وكانت الشركات الإسرائيلية تأتي وتستثمر ويحصل العمال المصريون والعمال الأردنيون على العمل، ويستفيد منها الجميع. ولكننا لم نشهد هذا النوع من السياحة، وما إلى ذلك".

وتابع شينكر أنّ التطبيع "يتطلّب جهدا حكوميا حقيقيا في تلك الدول وفي الخليج"، وأشاد بالتطبيع الإماراتي، قائلا "نحن نرى الإمارات العربية المتحدة تمضي قدما في مجموعة كاملة من الاستثمارات التجارية. تمضي قدما في الرحلات الجوية المباشرة... سننظر في المجالات التي نستطيع تعزيز ذلك فيها".

وبخصوص ضمّ الاحتلال الإسرائيلي لمناطق واسعة في الضفّة الغربيّة، قال شينكر ردًا على الصحافي سعيد عريقات، إنّ "الاتفاق يذكر أنه ما من ضم الآن"، وامتنع عن القول إن الاحتلال عَدَل عن فكرة الضمّ تمامًا، في إشارة إلى صحّة حديث رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو.