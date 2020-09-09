غزة: توغل "إسرائيلي" في أراضي المواطنين واستهداف الصيادين

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، في أراضي المواطنين الحدودية شرق مدينة غزة، وسط أعمال تجريف وإطلاق نار، واستهدفت الصيادين في عرض البحر.

وذكرت مصادر محلية، أن آليات عسكرية إسرائيلية انطلقت من موقع "ملكة" العسكري الإسرائيلي الجاثم على الشريط الحدودي شرق مدينة غزة، وتوغلت لعشرات الأمتار في أراضي المواطنين الزراعية شرقا، وقامت بأعمال تجريف، ووضعت سواتر ترابية، وسط إطلاق نار متقطع، وقنابل دخانية للتغطية على عملية التوغل في المكان.

كما هاجمت زوارق بحرية الاحتلال مراكب الصيادين قبالة بحر مدينة غزة بالرصاص، وفتحت خراطيم المياه صوبهم، وهي على بعد نحو ثلاثة أميال، وأجبرتها على الهروب إلى شاطئ البحر.

وتتعمد قوات الاحتلال يوميا استهداف المزارعين في المناطق الحدودية شمال وشرق قطاع غزة، إضافة إلى التنغيص على حياة الصيادين في بحر غزة، وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد.

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