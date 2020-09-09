الموعد المتوقع لبدء العمل بين بنوك "إسرائيل" والإمارات

توقع الرئيس التنفيذي لبنك "هبوعليم"، أكبر بنوك "إسرائيل" اليوم الأربعاء 9/9/2020 ، بدء العمل مع بنوك في الإمارات فور توقيع اتفاق تطبيع العلاقات بين البلدين.

ومن المقرر أن توقع إسرائيل والإمارات الاتفاق الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في الخامس عشر من الشهر الجاري في احتفال يقيمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال الرئيس التنفيذي للبنك، دوف كوتلر، إن علاقات مراسلة مصرفية تسهل التحويل المباشر للأموال بين البلدين ستسهم في تطوير العلاقات التجارية وبين الشركات، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وأوضح للوكالة، خلال زيارة للإمارات، "أعتقد أننا سنتمكن من العمل مع النظام المصرفي هنا عقب توقيع الحكومتين على الاتفاق الأسبوع المقبل".

وفي حالة المراسلة المصرفية، وعندما لا يكون للبنك فروع أو شبكة في دولة معينة، فإنه عادة يحول المدفوعات إليها من خلال بنك محلي ينوب عنه.

ويرأس كوتلر وفد أعمال إسرائيلي في زيارة للإمارات لمدة يومين مع تطوير البلدين العلاقات الاقتصادية بينهما.

وقال "جئنا هنا لنبني الثقة قبل الحديث عن الأنشطة. أعتقد أنه ينبغي أن نلتقي وجها لوجه لبناء الثقة وهذا ما نفعله".

وفي 13 أغسطس/ آب، اتفقت إسرائيل والإمارات على تطبيع العلاقات ما يجعل الأخيرة أول دولة خليجية وثالث دول عربية تطبع العلاقات مع إسرائيل حين يتم التوقيع على الاتفاق النهائي.وصرح كوتلر أنه يعتقد أن هبوعليم سيؤسس علاقات مع أكبر ثلاثة بنوك في الإمارات ولكنه أحجم عن تسميتها. وذكر بنك أبوظبي الأول أكبر بنوك الإمارات أنه سيبدأ مناقشات مع هبوعليم وبنك لئومي وهو إسرائيلي أيضا.

ويرأس بنك لئومي الإسرائيلي وفدا يتجه إلى الإمارات في الرابع عشر من الشهر الجاري. وامتنع بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك دبي، عن التعقيب علي زيارة وفد بنك هبوعليم هذا الأسبوع.