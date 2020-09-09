صحة غزة: تسجيل 87 إصابة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم الاربعاء 9/9/2020 ، عن تسجيل "87" إصابة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة بعد اجراء فحص لـ1587.

وقالت الصحة خلال بيان لها عن تعافي 25 حالة من اصابات فيروس كورونا السابقة من العائدين ، موضحاً ان عدد الحالات النشطة "1233 " من بينها (1228 من المجتمع و 5 من العائدين).

وبينت الصحة ان عدد وفيات 9 ( 8 من داخل المجتمع و 1 من العائدين )

وقالت غرفة عمليات الطوارئ في وزارة الصحة تقيم الحالة الوبائية في قطاع غزة أولا بأول وتضع الاجراءات المناسبة ، مشيرةً الى تباين عدد الاصابات بين المناطق يؤكد ان وعي وادراك المواطنين بمخاطر الوباء ركيزة أساسية لكسر حلقات التفشي

وأوضح ان رسالتنا للمواطنين في هذه المرحلة الحساسة هي المحافظة على ارتداء الكمامة وغسيل اليدين والتباعد الجسدي والابتعاد عن التجمعات.

وأكد ان اهلنا في قطاع غزة المحافظة على كبار السن وذوي الامراض المزمنة والاطفال وضعيفي المناعة بتشديد اجراءات الوقاية وعدم الخروج من المنازل الا للضرورة ، مشددةً على عدم التراخي او الاستهتار بالإجراءات الوقائية لحظة واحدة فالكل مسؤول عن سلامته وسلامة من حوله وليبقى نصب أعيننا .