استئناف خدمة التطعيم في عيادات الوكالة

استأنفت عيادات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا اليوم الأربعاء 9/9/2020، خدمة التطعيم في بعض مراكزها الصحية حسب الخارطة الوبائية، بعد إغلاقها في 25 أغسطس الماضي، ضمن اجراءات الوقاية والسلامة وحالة الحظر بعد تفشي فيروس كورونا.

وقد أعلنت الأونروا، عن استئناف العمل ضمن اجراءات تخفيف تدابير الإغلاق المفروضة على غزة منذ يوم الثلاثاء، 25 اغسطس 2020 لمواجهة تفشي كوفيد-19 في بعض المناطق.

وقد جاء قرار الاونروا بالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة، استئناف خدمة التطعيم في بعض مراكزها الصحية حسب الخارطة الوبائية اعتبارا" من اليوم، مع الاخذ بعين الاعتبار ضرورة التقيد بإجراءات الوقاية من قبل المراجعين.

وأوضحت، أن المراكز التي ستستقبل المراجعين لخدمة التطعيم هي: عيادة رفح، عيادة تل السلطان، عيادة الشابورة، عيادة النصر، عيادة الشوكة، عيادة خانيونس، عيادة اليابانية، عيادة المغازي، عيادة دير البلح، عيادة البريج.

ونوهت إلى أنه بالنسبة لباقي العيادات سيتم فتحها بالتنسيق مع وزارة الصحة حسب الحالة الوبائية.

ونبهت الوكالة إلى أن الأطفال الذين لم يتم تطعيمهم خلال فترة الإغلاق ، سيتم الاتصال من قبل طواقم العيادة لتحديد مواعيد جديدة لمنع الاكتظاظ و حفاظا" على سلامتهم.

أما الأطفال الذين لديهم مواعيد في الفترة الحالية والقادمة عليهم الاإلتزام بالمواعيد المسجلة على كتيب الأم و الطفل بحسب اليوم و الساعة.

وذكرت، أنه يسمح بمرافق واحد لكل طفل و ضرورة وضع الكمامة عند الحضور للعيادة علما" بأنه لن يسمح بدخول العيادة بدون الكمامة حسب توصيات وزارة الصحة.











































