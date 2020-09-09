مهجة القدس: الاحتلال يتحمل المسؤولية عن حياة الاسرى في ظل تزايد الاصابات "بكورونا"

أكد تامر الزعانين الناطق الإعلامي لمؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى ان إصابة 12 أسيرا بفايروس كورونا أمس في سجن عوفر بفايروس كرونا: جاء نتيجة سياسة الإهمال الطبي المتعمد، وعدم إتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة وسحب المنظفات والمعقمات.

وبين الزعانين ان الإقتحامات اليومية لغرف الأسرى في ظل عدم اتخاذ أساليب الوقاية دليل على أن العدو يريد قتل الأسرى بهذا الفايروس، محملاً الإحتلال الصهيوني المسؤلية الكاملة عن حياة الأسرى، في ظل تجاهل المؤسسات الحقوقية والدولية لمطالب الأسرى

وأوضح ان الإعتقالات اليومية في الضفة الغربية، وعدم عمل الفحوصات اللازمة للمعتقلين أدت لتفاقم وازدياد الحياة صعوبة على الأسرى، مع استمرار منع الزيارات وعدم ادخال الملابس والإكتظاظ داخل الغرف والأقسام.