حظر التجول يدخل يومه الـ16 في القطاع.. تخفيف الإجراءات جنوباً وتشديدها شمالاً

يدخل حظر التجول المفروض على قطاع غزة يومه الـ16 على التوالي ، وسط تخفيف للإجراءات في المناطق الجنوبية للقطاع ، واستمرار تشديد الحظر في المناطق الشمالية وشمال مدينة غزة لزيادة انتشار الفيروس في تلك المناطق.

"118" إصابة بفيروس كورونا سجلتها وزارة الصحة بغزة أمس الثلاثاء ليرفع اجمال التراكمي للمصابين منذ مارس الماضي لـ "1269" مما دفع الوزارة لتتبع الخارطة الوبائية ، وفرض إجراءات في مناطق وتخفيف الاجراءات عن مناطق اخرى .

الناطق باسم وزارة الداخلية في قطاع غزة، إياد البزم، أعلن مساء أمس الثلاثاء، إنه تقرر تخفيف إجراءات حظر التجوال في عن مناطق جديدة في قطاع غزة.

و أوضح البزم في تصريح له مساء أمس الثلاثاء أنه في ضوء التقييم المستمر للحالة الوبائية لفيروس كورونا في قطاع غزة، وبخصوص تفاصيل إجراءات حظر التجوال في المحافظات، قررت وزارة الداخلية والأمن الوطني استمرار إغلاق محافظة شمال قطاع غزة بشكل كامل دون أي تغيير على الإجراءات السابقة، بسبب استمرار ارتفاع الإصابات فيها.

و أوضح البزم أنه تقرر تخفيف إجراءات حظر التجوال في محافظة غزة، باستثناء مناطق: النصر، الشيخ رضوان، الشاطئ، الصبرة، التفاح والدرج، الجديدة والجزء الشمالي من التركمان بحي الشجاعية.

كما قررت الوزارة تخفيف إجراءات حظر التجوال في المحافظة الوسطى، باستثناء بؤرة تقع في مخيم المغازي، بالاضافة الى استمرار تخفيف إجراءات حظر التجوال في محافظتي خانيونس ورفح، مع إبقاء الإجراءات في المناطق المغلقة بالمحافظتين كما هي دون تغيير.

و أكد المتحدث باسم الوزارة على منع التحرك في جميع المحافظات والمناطق الخاضعة لقرار تخفيف إجراءات حظر التجوال، بعد الساعة 8:00 مساء، وحتى الساعة 7:00 صباحاً، مشدداً على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

و لفت الى أن تحرك المواطنين خلال الساعات المسموح بها يكون وفق إجراءات السلامة والوقاية، وستقوم الأجهزة الشرطية والأمنية بتوقيف المخالفين لإجراءات السلامة، وفي مقدمتها ارتداء الكمامة.

و شدد البزم على استمرار قرار منع التجمعات في جميع المحافظات وفق ما أُعلن سابقاً، كما يسمح بحركة المركبات داخل نطاق المناطق المسموح الحركة فيها، ويمنع استخدام الحافلات بأنواعها.

و بحسب قرار الداخلية، فيسمح لأصحاب الحرف بالعمل والتنقل ضمن إجراءات السلامة والوقاية، ومنع الازدحام، مع استمرار قرار الفصل بين المحافظات، ومنع الحركة والتنقل بينها، بالاضافة لاغلاق كامل لشاطئ البحر أمام المصطافين في جميع المحافظات.