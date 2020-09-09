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وقف تطوير لقاح ضد "كورونا" ..والسبب!

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 09:27 - 09 سبتمبر 2020
اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا سبوتنيك v اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا سبوتنيك v
تقارير
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أوقفت شركة "أسترا زينيكا" وجامعة أوكسفورد تطوير لقاح ضد فيروس كورونا للاشتباه بتأثيره السلبي على صحة أحد المتطوعين.

وبين موقع "ستار نيوز" نقلا عن مصادر بالشركة، أن المتطوع من أصل بريطاني.

اللقاح قد دخل المرحلة الثالثة للتجارب السريرية في أغسطس/آب في الولايات المتحدة كما تم اختبار اللقاح سابقا في البرازيل وبريطانيا وجنوب أفريقيا.

وقال متحدث باسم الشركة، إن "عملية التحقق الروتينية" أدت إلى تعليق الاختبار. وبحسب قوله، فإن "أسترا زينيكا" "تعمل على الإسراع في دراسة الأمر من أجل تقليل التأثير المحتمل على توقيت الاختبارات". وبحسب المتحدث، فإن تعليق الاختبارات "روتيني" وضروري في مثل هذه الحالات.

ومن غير المعروف إلى الآن طبيعة التأثير الجانبي للقاح، ومع ذلك، تقول المصادر أنه من المتوقع أن يتعافى المتطوع في التجربة.

ولاحظت البوابة، أن المدة التي سيستغرقها تعليق التجارب السريرية غير معروفة بعد.

بالإضافة إلى "أسترا زينيكا" تجري شركات "موديرنا" و"بي فايزر" تجارب سريرية للقاحاتهم في أمريكا.

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