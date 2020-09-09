تعليق العمل أمام جميع المحاكم بالضفة

أعلنت نقابة المحامين الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة، اليوم الأربعاء، تعليق العمل أمام جميع المحاكم النظامية والعسكرية ومحاكم التسوية، للمطالبة بإصلاح منظومة القضاء.

ودعت النقابة في بيان صحفي، إلى تعليق العمل بصورة جزئية يوم الأحد القادم، ودعوة الكتل النقابية لاجتماع تشاوري لمناقشة ما اعتبرها التطورات الخطيرة التي آلت إليها منظومة العدالة لاتخاذ قرار بالإجراءات التصعيدية وبرنامج الاحتجاجات، من أجل إصلاح منظومة العدالة وإنقاذ القضاء.

وكانت الأجهزة الأمنية برام الله منعت أمس، قضاة ومحامون ومؤسسات المجتمع المدني من عقد مؤتمرا صحفيا بمجمع المحاكم برام الله، للمطالبة بحل مجلس القضاء الانتقالي وتشكيل مجلس قضاء أعلى دائم.