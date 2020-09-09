لليوم الثالث على التوالي.. استهداف مطار أبها الدولي

جدد سلاح الجو المسير اليمني صباح اليوم الأربعاء ضرب مطار أبها الدولي بدفعة من طائرات صماد3 المسيرة الهجومية في ثاني قصف للمطار خلال ساعات، ورابع عملية استهداف خلال ثلاثة أيام.

وقال ناطق القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في بيان مقتضب: "تمكن سلاح الجو المسير صباح اليوم من ضرب أهداف حساسة بدفعه من طائرات صماد 3 المسيرة في مطار أبها وكانت الإصابة دقيقة ".

وجدد العميد سريع على التأكيد تواصل العمليات باتجاه مطار أبها الدولي، قائلا "كلما استمر العدوان والحصار كلما استمرت عملياتنا وتوسعت".

يأتي الاستهداف ضمن العمليات المتواصلة لسلاح الجوي باتجاه مطار أبها الدولي جنوب السعودية منذ ثلاثة أيام.

وكان متحدث القوات المسلحة اليمنية قد أعلن، فجر اليوم الأربعاء، أن سلاح الجو المسير قصف أهدافا عسكرية وحساسة في مطار أبها الدولي، بعدد من طائرات قاصف K2.

وشن سلاح الجو المسير هجوما، فجر أمس الثلاثاء، على أهداف عسكرية في المطار ذاته بعدد من طائرات صماد3 محققاً إصابات دقيقة.

كما نفذ سلاح الجو بعدد من الطائرات المسيرة هجوما واسعا، ليل الأحد، على مواقع عسكرية وأهداف حساسة في المطار.

ووضعت القوات المسلحة اليمنية عملياتها في سياق الرد المشروع على التصعيد الجوي المتواصل واستمرار العدوان والحصار على اليمن، وهو ما أكد عليه المتحدث العسكري للقوات المسلحة اليمنية أكثر من مرة، مشددا على أن العمليات ستتواصل في العمق السعودي طالما استمر العدوان والحصار على اليمن.