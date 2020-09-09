مجدلاني يوضح موعد تشكيل اللجان بعد إجتماع الأمناء العامين وتفاصيل الإجتماعات المتواصلة

أكد أحمد مجدلاني عضو اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية ووزير التنمية الاجتماعية اليوم الأربعاء 9/9/2020 ، أن المشاورات لعقد المجلس المركزي تبدأ غداً كون هناك اجتماع تشاوري للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير غداً لتقييم الوضع بين الأسبوع الماضي عقب اجتماع الأمناء العامين ، وبين المشاورات المكثفة التي عقدت بين الفصائل وبين فتح وحماس.

وقال مجدلاني خلال تصريحات لإذاعة لصوت فلسطين وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم" إن الاجتماعات المكثفة تأتي لتطبيق ما تم إقراره خلال اجتماع الأمناء العامين الأسبوع الماضي والمتمثل بثلاث ملفات وهي تشكيل قيادة وطنية موحدة لقيادة المقاومة الشعبية في كل الأراضي الفلسطينية والشتات بالإضافة الى ملف انهاء الانقسام المصالحة الوطنية والشراكة السياسية .

وأشار إلى أن الاتصالات والمشاورات هذا الاسبوع لبلورة مجموعة من الافكار لصياغة هذه العناصر لإمكانية تطبيقها ، كون اننا أمام سقف زمني وهو 5 اسابيع للخروج بنتائج ملموسة والبدء بصفحة جديدة من العلاقات الوطنية .

وبين مجدلاني أن الـ5 أسابيع مهلة لإنجاز الأعمال وليس لتشكيل اللجان كون ان اللجان ستكون قد شُكلت نهاية الاسبوع الجاري بداية الاسبوع القادم .

وبشأن الـ30 مليون دولار المقرر صرفها فبل نهاية الشهر ، أوضح مجدلاني ان الوزارة تقدمت بمشروع للحماية الاجتماعية لمواجهة كورونا للبنك الدولي قبل 3 شهور وتم الموافقة عليها وسيتم صرفها لـ68 الف اسرة بقيمة 700 شيقل .

وأوضح ان المساعدة ستكون مخصصة للفقراء الجدد جراء "كورونا"، وعمال المياومة ، والاسر مما يتلقون مساعدات قليلة .

وبشأن غزة، بين ان الوزارة وضعت برنامج تدخلات سريعة حيث تم تقديم 24 الف طرد غذائي وصحي تم توزيعها ، مشيراً الى استهداف 50 الف اسرة لتقديم المساعدات وخاصة الاسرة المحجورة والفقيرة.

وبين انه سيكون هناك اجتماع يوم 17 الشهر الجاري مع كافة الجهات المانحة وسنرى حجم التدخلات لتقديم المساعدات لقطاع غزة .