معدل قياسي جديد لإصابات كورونا في إسرائيل وإغلاق 1368 مؤسسة تعليمية

سجلت ما تسمى وزارة الصحة "الإسرائيلية" صباح اليوم الأربعاء، 3500 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وذلك في معدل قياسي جديد في الإصابات، ويأتي ها الارتفاع مع دخول الإغلاق الليلي حيز التنفيذ وشمل 40 بلدة غالبيتها عربية.

وبهذه الإصابات يرفع إجمال الإصابات النشطة في دولة الاحتلال إلى 30079 إصابة.

فيما كشفت ما تسمى بوزارة التعليم الإسرائيلية، عن إغلاقها 1368 مؤسسة تعليمية منذ بداية العام الدراسي قبل أسبوع، وذلك بسب إصابة الطاقم التدريسي أو الطلاب بفيروس كورونا المستجد.

ويواصل فيروس كورونا تسجيل معدل قياسي بالإصابات لليوم الثاني على التوالي، حيث سجل، الإثنين، 3425 إصابة، إذ أن معدل الإصابات اليومي الذي سجل خلال هذا الأسبوع يعتبر الأعلى منذ الإعلان عن انتشار الفيروس في دولة الاحتلال في آذار/مارس الماضي.

وبحسب بيانات "التعليم الإسرائيلية" المنشورة لأول مرة منذ بداية العام الدراسي، تم اغلاق 347 مدرسة و1021 روضة أطفال.

وتظهر البيانات أيضا أن 1817 طالبا في نظام التعليم يتم تعريفهم على أنهم مرضى نشطون بالفيروس، منهم 186 يعيشون داخل البلدات الحمراء. كما تم الكشف عن وجود 24780 طالبا في العزل المنزلي.

وقررت السلطات الإسرائيلية فرض "إغلاق ليلي" اعتبارا من مساء امس الثلاثاء، وذلك في 40 مدينة وقرية وحيا سكنيا اعتبرت موبوءة بفيروس كورونا، أغلبها عربية، على أن يستمر هذا التدبير حتى 15 من الشهر الجاري.

ومنذ بداية الأسبوع الجاري سجلت 9571 إصابة جديدة في كورونا، في معدل قياسي جديد يسجل خلال أسبوع واحد، فيما تواصل وفيات كورونا بالارتفاع لتصل إلى 1040، عقب تسجيل 10 وفيات، أمس الثلاثاء.

ومع الارتفاع المتواصل بالإصابات، تواصل وزارة الصحة وعيادات صناديق المرضى في دولة الاحتلال إجراء فحوصات لاكتشاف كورونا، حيث أجري، أمس الثلاثاء، 44454 اختبارا، وهو معدل الفحوصات الأعلى الذي أجري في دولة الاحتلال .

وأظهرت النتائج أن 8% من الفحوصات كانت موجبة، أي أن شخص واحد من بين 12 شخصا شخصت لديهم الإصابة بفيروس كورونا.

ويرقد 925 مصابا في مستشفيات دولة الاحتلال ، فيما تستمر أقسام كورونا تسرير حالات خطيرة في مؤشر لاستمرار الارتفاع بالحالات الخطيرة التي بلغت 458 إصابة، بينما 138 مصابا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي.

أما بشأن الإصابات النشطة في المدن الكبرى والبلدات الحمراء، فكانت معيطات وزارة الصحة على النحو التالي: القدس 3686، وبني براك 1651، وأسدود 1210، ومستوطنة "موديعين عيليت" 877، وبيت شيمش 819، وتل أبيب 802، وملبس (بيتاح تكفا) 686، وأم خالد (نتانيا) 645، وحيفا 585، وعسقلان 564، ومدينة أم الفحم 522، ومدينة الطيرة 486،، مستوطنة "إلعاد" 477، وبئر السبع، 464، وحولون 452،وريشون لتسيون 389، ونتيفوت 345، ومدينة كفر قاسم 338، ومستوطنة "بيتار عيليت" 333، ومدينة الناصرة 326، ومدينة رهط 316، والخضيرة 311 إصابة نشطة.

ووفقا لمعطيات الوزارة، فإن 1988 إصابة نشطة مسجلة في أم الفحم، والطيرة، وكفرقاسم، ورهط، والناصرة، وهي بلدات مصنفة حمراء ويفرض عليها الإغلاق الليلي وإغلاق المدارس.