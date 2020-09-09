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قتلى وجرحى في تفجير استهدف موكب نائب الرئيس الأفغاني

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:34 - 09 سبتمبر 2020
موكب الرئيس الأفغاني موكب الرئيس الأفغاني
تقارير
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استهدفت سيارة مفخخة صباح اليوم الأربعاء 9/9/2020، موكب نائب الرئيس الأفغاني، أمر الله صالح، في العاصمة كابول، بحسب ما ذكره مساعد مقرب من المسؤول الأفغاني .

وقال همايون أحمدي، إنه بينما نجا صالح من الانفجار القوي، أصيب عدد من حراسه بجروح في الحادث.

وأشار أحمدي إلى أن الانفجار أسفر كذلك عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين في المنطقة.

وبحسب وزارة الصحة، جرح 12 شخصا على الأقل حتى الآن ونقلوا إلى المستشفى من موقع الانفجار.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها بعد عن الانفجار، إلا أن صالح معروف بموقفه المتشدد ضد حركة طالبان.

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