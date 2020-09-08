"اسرائيل" تسجل 5 وفيات و 1313 اصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الاحتلال، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل 5 وفيات و1313 إصابة بفيروس "كورونا" في الساعات الـ24 الأخيرة، ما يرفع حصيلة الوفيات بالفيروس إلى 1031 وفاة والإصابات إلى 135,288 إصابة.

ووفقًا للمعطيات، تم تسجيل حالتي وفاة و521 إصابة منذ منتصف الليلة الماضية، ويرقد 467 مصابًا في المستشفيات بحالة صحية حرجة، منهم 134 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي. ويبلغ عدد الحالات النشطة 27,960 حالة، في حين سجلت 106,297 حالة تعاف.

وأشارت المعطيات إلى أن أمس الإثنين شهد تسجيل 3425 إصابة.

وباتت "إسرائيل" تحتل المرتبة الـ25 على مستوى العالم من حيث عدد الإصابات بالفيروس.

ودخل الإغلاق الليلي الذي فرضته الحكومة الإسرائيلية على 40 من الأحياء والبلدات صنفت بـ "الحمراء"، حيز التنفيذ، حيث يفرض الإغلاق من السابعة مساءً حتى الخامسة صباحًا، حتى الخامس عشر من أيلول الجاري، بالإضافة إلى قيود جديدة للحد من انتشار الفيروس.

وتشمل القيود الجديدة التي تفرض على نحو 1.3 مليون إسرائيلي، منع الخروج عن البيت لمسافة تزيد عن 500 متر، وإغلاق المصالح التجارية باستثناء الحيوية، أي التي تبيع المواد الغذائية والصيدليات.

وينتقل جهاز التعليم، بموجب القيود الجديدة، إلى التدريس عن بعد، باستثناء التعليم الخاص. ويحظر تجمهر أكثر من 10 أشخاص في مكان مغلق و20 شخصا في مكان مفتوح.