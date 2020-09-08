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اصابة 3 مواطنين اثر اعتداء مجموعة من المستوطنين على عمال بناء شمال نابلس

  • فلسطين اليوم - نابلس
  • 22:29 - 08 سبتمبر 2020
اعتقال مستوطنين اعتقال مستوطنين
تقارير
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أصيب ثلاثة مواطنين، اليوم الثلاثاء، في هجوم للمستوطنين عمال بناء على مدخل قرية برقة شمال نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس إن مستوطنين تسللوا من اراضي مستوطنة "حومش" المخلاة، وهاجموا عمال بناء بالحجارة واطلقوا الرصاص بشكل عشوائي بالقرب من مدخل قرية برقة، وأن الأهالي تصدوا لهم، الأمر الذي ادى الى اندلاع مواجهات في المنطقة، ما أدى الى اصابة 3 مواطنين بجروح ورضوض وصفت بـ"الطفيفة"، وهم: يزن خير الله، وحمادة برقاوي، ووديع زيدان دغلس.

وحذر دغلس من تصاعد هجمات المستوطنين في ريف نابلس خاصة، واستهدافهم المواطنين وممتلكاتهم.

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