الاقتصاد: احالة 146 تاجرا وبائعا للنيابة العامة لمخالفتهم الاجراءات الحكومية

أكد مدير عام وحدة الشؤون القانونية في وزارة الاقتصاد الوطني بقطاع غزة، يعقوب الغندور أن الوزارة احالت 146 تاجرا وبائعا للمواد الغذائية والخضروات وأصحاب صيدليات للنيابة العامة بسبب رفعهم الأسعار والاحتكار للنيابة العامة.

وقال الغندور في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن التجار والبائعين المحالين للنيابة العامة على النحو التالي: 53 بمحافظة غزة، و29 بمحافظة الشمال، و19 بالوسطى، و12 بخان يونس، و33 برفح.

وأشار إلى أن عدد ممن تم إحالتهم غير ملتزمين بإجراءات السلامة الوقائية المحددة.

وذكر الغندور أن المخالفين تم إحالتهم بموجب محاضر الضبط المحررة خلال الأربع أيام السابقة فقط.