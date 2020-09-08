لماذا تم حظر لعبة PUBG Mobile؟

لهذه الاسباب تم حظر لعبة PUBG Mobile وشركة PUBG ترد، وكان المقطع الخاص بالانتحار في لعبة PUBG Mobile هو السبب وراء تحذير الجماهير بحذف اللعبة وعدم تحميلها وعدم التعامل معها لخطورتها علي الأطفال .

وكان تطبيق “تيك توك” قد سعي بجدية لإزالة مقاطع الفيديو الرسومية المنتشرة على التطبيق، والتي تُبرِزُ رجلاً ينتحر من خلال إطلاق النار على نفسهِ من مسدّس.

وبدأ الجميع في نشر تحذيراتهم للآباء لمنع اطفالهم من التعامل مع اللعبة بشكل أو بأخر ، لما للفيديو من مخاطرة كبيرة تهدد أرواح الأبناء جميعا.

وكان التقرير الخاص بحظر اللعبة قد أفاد أن “إدارة التطبيق تحاول أيضاً حظر حسابات الأشخاص الذين يعيدون تحميل المقطع، وهي تقول أنّ المقطع جرى بثّه في الأصل عبر فيسبوك وقد ظهر على تطبيقات أخرى وذلك قبل وصوله إلى مجتمع تيك توك”.

وقام العديد من المتابعين للفيديو الخاص بالانتحار بنشر فيديوهات تحذيرية وتوضيحية توضح

المتابعين خطورة الصورة التي يظهر فيها رجل بلحية رماديّة يجلس أمام مكتبه، مشيرين إلى أنّ “هذه الصورة ليست إلّا تمويهاً لفيديو الانتحار”.

وكان المتحدث باسم “تيك توك” قد اشار أنّ “مقطع الانتحار بدأ بالانتشار ليلة الأحد الماضي”، مشيراً إلى أنّ “أنظمة الشركة تكتشف تلقائياً هذه المقاطع وتبلغ عنها لانتهاكها سياسات التطبيق ضد المحتوى الذي يعرض الانتحار أو يشيد به أو يمجده أو يروج له”.

واضاف: “نحن نحظر الحسابات التي تحاول تحميل المقاطع مراراً وتكراراً، ونقدر أعضاء مجتمعنا الذين أبلغوا عن المحتوى، وحذروا الآخرين من مشاهدة مقاطع الفيديو هذه أو الانخراط فيها أو مشاركتها على أي نظام أساسي احتراما للشخص وعائلته”.