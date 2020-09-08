توصياتٌ بتقديم "الشكاوى" للنقابة ضد أي انتهاك للصحفيين

أوصى صحفيون، شاركوا في لقاءٍ نظمته مؤسسة "فلسطينيات" نادي الاعلاميات عبر تقنية "زووم"، بضرورة تضافر جهود كافة الأجسام والأطر والمؤسسات الصحفية، لتخفيف تبعات جائحة "كورونا" على الصحفيين الفلسطينيين.

وشدّدت مديرة مؤسسة "فلسطينيات" وفاء عبد الرحمن ، في بداية اللقاء الذي حمل عنوان: "تأثير الجائحة على العمل الصحفي"، على أهمية توجه الصحفيين والصحفيات ممن تعرضوا لانتهاكاتٍ مسّت حقوقهم المنصوص عليها دستوريًا بشكوى رسمية لنقابة الصحفيين، مؤكدةً أن "العديد منهم، تعرضوا لتقليص الرواتب، والفصل التعسفي، وفضلوا الصمت حفاظًا على شعرة معاوية، لعل الأمور تتحسن فيعودون إلى أعمالهم من جديد".

وقالت: "صمت الصحفي/ة عن الحق، لا يتيح لنقابة الصحفيين للعمل على حل الإشكالية، وكذلك الأمر بالنسبة للمؤسسات والأجسام الصحفية التي يمكن أن تتضامن معه/ــا وتضغط بالشكل المطلوب لإعادة حقه/ــا المنتهك".

وأكدت أن "فلسطينيات" ستسعى خلال الشركاء، والنقابة، وكافة المؤسسات الصحفية، من أجل إيجاد طرق لمساندة الصحفيين والصحفيات المتضررات من الجائحة، مع بحثٍ أوسع لاحتياجاتهم خلال فترة الحجر، والعمل على توفير أدوات الوقاية والحماية من كمامات، ومعقمات، ما يسهمُ في التخفيف عنهم صعوبة المرحلة.

من جهته، أكد نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين د.تحسين الأسطل، أن النقابة ومنذ بداية الجائحة مطلع آذار/ مارس الماضي، وجهت إرشاداتها للصحفيين فيما يتعلق بأدوات السلامة والوقاية، ناهيكم عن شروط العمل في ظل الخطر المتمثل بـ "كورونا"، موضحًا أن النقابة لم يصلها أي شكوى من أي صحفي بخصوص انتهاك حقوقه المهنية والوظيفية منذ إعلان الرئيس محمود عباس حالة الطوارئ في عموم الوطن.

وقال: "وفرنا ما يقارب 250 بدلة وقاية، تم توزيعها للمؤسسات الصحفية، وليس للصحفيين بشكلٍ شخصي، بحيث يمكن أن يستخدمها الصحفي الذي يخرج للتغطية بتكليفٍ رسمي من مؤسسته فقط".

ونبه د.الأسطل الصحفيين/ــات لضرورة دعم أنفسهم أولًا بتقديم الشكاوى للنقابة حال تعرضهم للانتهاكات على أي صعيدٍ كان، ثم الحديث عن قدرة النقابة على تبني القضية.

وفي رده على تساؤلات بعض الصحفيين حول جدوى "بطاقة العمل" التي أصدرتها النقابة في ظل حالة الطوارئ، أوضح أن "هذه البطاقة لا تلغي ضرورة تنسيق المؤسسة الصحفية مع الجهات المُختصة".

وفي نهاية اللقاء أكد الصحفيون على ضرورة عقد المزيد من اللقاءات، لتوعية الصحفيين/ــات بحقوقهم، وسبل الحماية والسلامة المهنية وتحديد الأولويات أثناء الجائحة، وفي حالات الطوارئ.