تعرف على الأعراض الأكثر شيوعاً لمرض كورونا

لا يزال فيروس كورونا - كوفيد 19 يحصد أرواح ملايين الناس في مختلف أنحاء العالم، بين مصابي وضحايا، وسط محاولات متكررة من قبل كبرى شركات الدواء في العالم لصناعة دواء مضاد ضد هذا الفيروس الذي حير العلماء .

وبحسب الصحة العالمة فإن مرض كوفيد-19 يؤثر في الأشخاص المختلفين بطرق مختلفة.

ويعاني معظم الأشخاص الذين يصابون به أعراضًا طفيفة إلى متوسطة ويشفون من دون دخول المستشفى.

ومن أكثر الأعراض شيوعًا:

حمّى

سعال جاف

إرهاق

الأعراض الأقل شيوعًا:

آلام وأوجاع

التهاب الحلق

إسهال

التهاب الملتحمة

صداع

فقدان حاسة التذوق أو الشم

طفح جلدي، أو تغير في لون أصابع اليدين أو أصابع القدمين

الأعراض الخطيرة:

صعوبة أو ضيق في التنفس

ألم أو ضغط في الصدر

فقدان القدرة على الكلام أو الحركة

هذا ويستغرق ظهور الأعراض في المتوسط 5-6 أيام منذ إصابة الشخص بالفيروس، ولكن قد يستغرق ظهور الأعراض حتى 14 يومًا.