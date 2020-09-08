أقوى طريقة عمل الملوخية الناشفة المصرية على أصولها

أقوى طريقة عمل الملوخية الناشفة المصرية ، حيثُ تعد وجبة الملوخية من الأكلات الشعبية الشهيرة بين السكان، لذا ازدادت عمليات البحث على الانترنت للحصول على طريقة عمل الملوخية الناشفة ، بعدما حققت الوجبة صيتًا واسعة بسبب طعمها اللذيذ والشهي.

أما عن مكونات الملوخية الناشفة المصرية ، فهي متوفرة في كافة المطابخ والأسواق ،حيثُ لا يجهد الأشخاص في الحصول عليها لوفرتها، كما استطاعت ان تنافس أكلة الملوخية الشعبية باقي الوجبات في فصل الصيف على موائد الطعام، حيثُ تعتبر تحضيرها سهلة جيدًا.

كما أن جميع الفئات العمرية يمكن لهم أن يتناولون الملوخية الناشفة بكل سهولة، لأنها تعتبر مفيدة للصحة والتي توفر الأمان للعائلة، كما انها سهلة الهضم والبلع.

ووضعت وكالة فلسطين اليوم، لحضراتكم في هذه المقالة الرائعة طريقة عمل الملوخية الناشفة المصرية في المنزل.

مكونات الملوخية الناشفة المصرية :

كوب ملوخية ناشفة.

ملعقة كبيرة من الكزبرة الناشفة.

4 فصوص من ثوم مفروم.

رشة بيكربونات الصوديوم.

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

رشة ملح، حسب الرغبة.

2 كوب من مرق الدجاج أو اللحم حسب الرغبة.

حبة واحدة من البندورة المبشورة.

رشة فلفل أسود حسب الرغبة.

طريقة عمل الملوخية الناشفة المصرية :

أولاً: وفي المرحلة الأولى حيثُ يترتب على صانع، أن ينخل الملوخية الناشفة بواسطة مصفاة، ثم أضف إليها بيكربونات الصود، ثم اغسلها جيدًا، ثم أضف كوب من مرقة اللحم أو الدجاج الساخنة، إلى الملوخية، وقلبه جيدًا حتى تمتزج المكونات.

ثانيًا: بعد الانتهاء من الخطوة الأولى، قم وضع الكوبين المتبقيين من المرقة في قدر اخر على نار متوسطة، ثم أضف البندورة، ونصف كمية الثوم المفروم، وقلبه بين الحين والاخر إلى أن يغلي.

رابعًا: وبعدها أضف إليه مزيج الملوخية والمرقة المعد مسبقًا، وقلبه باستمرار حتى يغلي، ثم انزع عنه الرغوة.

خامسًا: في الخطوة الأخيرة، على المعدّ أن يقلي النصف الاخر من الثوم المفروم، ثم أضفه مع الكزبرة الجافة إلى قدر الملوخية، وضعه في طبق التقديم.

مكونات الملوخية الناشفة :

كوبين من الملوخية الناشفة.

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

4 فصوص من الثوم المفروم.

رشة من الملح، حسب الرغبة.

ربع كوب من الكزبرة.

3 أكواب من مرقة الدجاج أو اللحم.

طريقة عمل الملوخية الناشفة:

أولاً: في المرحلة الأولى من اعداد الملوخية الناشفة، انه على المعد أن يضع المرق على النار مع البهارات والملح حتى يغلي، ثم أضيف الملوخية وقلبي حتى تقارب الغليان لكن اطفئي قبل أن تفور، وغطيها.

ثانيًا: بعد الانتهاء من الخطوة السابقة، قم بوضع ملعقة زيت مع ملعقة زبد في مقلاة ثم قم بتشويح الثوم ثم أضيفي الكزبرة والكمون حتى يصبح اللون ذهبيًا.

ثالثًا: في المرحلة الأخيرة، أضف الثوم المقلي على الملوخية. قدميها ساخنة مع الأرز الأبيض بالشعيرية.

وتتنمى وكالة فلسطين اليوم لكم طعامًا هنيئًا وصحيًا.