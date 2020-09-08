بعد تفجير "نطنز"..ز إيران تشييد أجهزة طرد مركزي جديد لتخصيب اليورانيوم

بدأت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، في تشييد مبنى لإنتاج أجهزة الطرد المركزي جديد، حول مجمع "نطنز" المخصص لتخصيب اليورانيوم، والذي دمر قبل فترة، نتيجة انفجار غامض.

بدوره، أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية، علي أكبر صالحي، أن طهران بدأت في تشييد مبنى لإنتاج أجهزة طرد مركزي متطورة "في قلب الجبال" حول نطنز".

وأوضح صالحي، "لقد بدأنا العمل الأولي لتجهيز المعدات وإنشاء سلسلة من المباني لإنتاج أجهزة الطرد المركزي المتقدمة"، وفق التلفزيون الإيراني الرسمي.

من جهته، أكد الناطق باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كالموندي، أن بلاده تجهز صالونين جديدين لإكمال العمل في نطنز لكن في أماكن أخرى، وفق قناة العالم.

وصرح كالموندي، في وقت سابق، حول تفجير مجمع "نطنز"، وقال: "إن الانفجار الذي وقع بمنشأة نطنز نتج عن عملية تخريبية".

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، قال إن "زملاؤنا وأصدقاؤنا في مختلف المواقع يقومون بدراسة قضية تفجير (نطنز)، لكشف من وراء الحادثة".