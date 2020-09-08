وفد تشادي رفيع المستوى يزور دولة الاحتلال سراً

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، أن وفدا من تشاد، وصل سراً، إلى "إسرائيل" مساء أمس الاثنين، ويلتقي اليوم الثلاثاء، مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن الوفد التشادي، برئاسة عبد الكريم ديبي، (نجل الرئيس إدريس ديبي) ويضم مستشار الأمن القومي التشادي، ومسؤولين في المجال الاستخباراتي. وأشارت إلى أن الوفد التشادي، وصل الليلة الماضية سراً إلى "إسرائيل". فيما لم يعلن مسبقا عن هذه الزيارة أو برنامجها.

وأكد وزير الاستخبارات "الإسرائيلي" إيلي كوهين، لهيئة البث ، وجود الوفد التشادي في "إسرائيل". وأشارت إلى أن الوفد سيلتقي مع نتنياهو، والوزير كوهين.

وقالت هيئة البث الاسرائيلية "يبحث الوفد مواضيع تتعلق بتعزيز التعاون الاقتصادي بين "إسرائيل" وتشاد، علما بان الوزير كوهين قد كان أشغل قبل ذلك منصب وزير الاقتصاد والتقى الرئيس التشادي إدريس ديبي لدى زيارته لإسرائيل، قبل عام ونصف العام".

وكان رئيس تشاد إدريس ديبي قد وصل إلى "إسرائيل" نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2018، في أول زيارة رسمية لرئيس من هذه الدولة إلى "إسرائيل".

وسبق لتشاد، الدولة الافريقية المسلمة، أن قطعت علاقاتها مع "إسرائيل" في العام 1972.

وفي مطلع العام 2019، زار نتنياهو تشاد، حيث أعلن عن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.