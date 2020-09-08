ماذا علق اللاعب توني كروس على قضية رحيل ميسي !

علق اللاعب الألماني في نادي ريال مدريد الاسباني، تونس كروس، اليوم الثلاثاء، على قضية انتقال نجم برشلونة، الارجنتيني، ليونيل ميسي، وقال :"لا اعتقد أن ينضم ميسي إلى ريال مدريد".

وأضاف كروس، خلال مقابلة مع صحيفة "بليك" السويسرية: "لا أعتقد أن اللاعب ميسي مستعد للمجيء إلى الريال"، وهو أمر متبادل.

وبخصوص علاقته مع مدربه زين الدين زيدان، أكد أنه يساعد نفسه بنفسه كما كان لاعبا كبيرا.

وتابع :"إنه يَعرف بالضبط ما الذي يحفزنا وما هو أن تكون لاعبا في ريال مدريد، ويطبق هذه المعرفة بطريقة ممتازة".

وعن مدربه، أضاف :ان زيدان جيد بشكل لا يصدق في إدارة هذه المجموعة من النجوم، ويوحد لاعبي النادي في المجموعة ويسيطر على كل شيء".

وفي 4 سبتمبر، أعلن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أنه سيبقى في نادي برشلونة الاسباني لأنه لا يستطيع الذهاب إلى المحكمة ضد نادي حياته.