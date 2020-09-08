وفد (إسرائيلي) يصل الامارات لعقد اتفاقيات تجارية

وصل وفد (إسرائيلي)، اليوم الثلاثاء، دولة الامارات العربية في مسعى لعقد اتفاقيات تجارية ومصرفية بين البلدين، في إطار التطبيع العلني، الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الشهر الماضي.

وبحسب وكالة "رويترز"، فإن الوفد الإسرائيلي، يضم رجال أعمال ورؤساء البنوك الرائدة في (إسرائيل)، وأنه سيبحث في قضايا تخص التعاملات المالية، وفتح مكاتب للبنوك الإسرائيلية في أبو ظبي.

وأشارت الوكالة، إلى أن من مهام الزيارة تفعيل بطاقات الاعتماد البنكية الإسرائيلية للاستخدام في الإمارات.

في المقابل، سيتوجه وفد إماراتي يضم سياسيين ورجال أعمال سيصل إلى (إسرائيل) في الـ22 من الشهر الجاري، لتثبيت التعاملات بين الجانبين.

ورجحت مصادر عديدة، أن يتم التوقيع على اتفاق التطبيع في البيت الأبيض الأسبوع المقبل أو في موعد أقصاه نهاية الشهر الجاري، وفق الجزيرة نت.

يُشار إلى أن رئيسي بنكي هبوعليم ولئومي الإسرائيليين قالا إنهما سيتوجهان إلى الإمارات، في أول زيارة من نوعها منذ اتفاق البلدين على تطبيع العلاقات بينهما.

يذكر أن وزير المخابرات الإسرائيلي إيلي كوهين كان قد صرح أمس لإذاعة "ريشت بيت" الإسرائيلية.

وكان ما يسمى بوزير المخابرات الإسرائيلية، إيلي كوهين، قد صرح أن حجم التجارة بين (إسرائيل) والإمارات سيصل في غضون 3 إلى 5 أعوام المقبلة، إلى 4 مليارات دولار.

الجدير دكره، أن أبو ظبي ألغت نهاية أغسطس الماضي، المقاطعة الاقتصادية لـ(إسرائيل).



