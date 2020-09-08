عطايا: حركة "الجهاد" حرصت على نجاح اجتماع الأمناء العامين

قال ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لبنان إحسان عطايا، اليوم الثلاثاء: إن " حركة الجهاد حرصت على إنجاح لقاء الأمناء العامين للفصائل الذي انعقد في بيروت مؤخرًا، برغم تحفظها على بعض النقاط التي جاءت في بيانه الختامي، إلا أنها تعتبره خطوة هامة نحو تحقيق المصالحة، وإنهاء الانقسام، وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية".

وأوضح عطايا، أن "المهم بهذا اللقاء عقده بإرادة فلسطينية من دون وسطاء، وقد تم التوافق فيه على رفض صفقة القرن وقرار الضم والتطبيع. ونحن ننتظر تشكيل اللجان الثلاث التي من المفترض أن تبدأ عملها مباشرة".

وأضاف: "الفصائل الفلسطينية التي كانت حاضرة في هذا اللقاء على المحك، لأن شعبنا الفلسطيني ينتظر ما ستخرج عنه هذه اللجان، والتي أعطيت مهلة زمنية محدودة لرفع تقاريرها ومقترحات إلى الأمناء العامين، لتتم الدعوة إلى عقد لقاء آخر على مستوى الأمناء العامين، خلال شهرين أو ثلاثة أشهر، لمناقشتها وإقرارها. والعبرة بالنتائج، فنحن حتى نقيم نجاح اللقاء الذي عقد بشكل دقيق، ينبغي أن ننتظر نتائج تشكيل هذه اللجان وعملها".

وأكد "عطايا" على أن حركته تسعى دوماً إلى رص الصف الفلسطيني، و تـحقيق المصالحة، وتوحيد الجهود والمواقف، لمواجهة التحديات والمؤامرات التي تستهدف قضيتنا الفلسطينية، وتسعى إلى تهويد فلسطين، وتذويب اللاجئين في الشتات".