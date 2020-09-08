شركة الكهرباء: عطل طارئ في خط (14) المغذي مدينة غزة

أعلنت شركة توزيع الكهرباء بغزة، اليوم الثلاثاء، عطل طارئ لخط (j4 ) الناقل للكهرباء من محطة توليد الطاقة، بشكل استثنائي.

وأوضحت كهرباء غزة، ان عطل خط (14) توقف نتيجة انفجار وحدة شد عند مفترق ابو طلال بمدينة غزة.

وبيّنت أن الطواقم الفنية التابعة للشركة تقوم حاليا بإجراء الإصلاحات اللازمة لإعادة الخط للخدمة بعد انقطاع الكهرباء عن المناطق التي يغذيها الخط داخل المدينة.

يُشار إلى أن قطاع غزة يُعاني من أزمة كهرباء خانقة، نتيجة تشديد (إسرائيل) من حصارها على القطاع، وتمنع ادخال الوقود لمحطة التوليد الوحيدة.