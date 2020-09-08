أكثر من 20 ألف إصابة بفيروس "كورونا" في لبنان

أعلنت ​​وزارة ​الصحة​ العامة​ اللبنانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل حالات وفاة ومئات الإصابات الجدد بفيروس كورونا المستجد في البلاد، خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة اللبنانية، انها سجلت تسعة حالات وفيات، و400 إصابة جديدة بالفيروس ​​​​، منها 393 حالة تعود لمقيمين، و7 إصابات تعود لوافدين، ما رفع إجمالي الحالات​ المصابة في البلاد إلى 20826 حالة.

وبيّنت الوزارة، "ارتفاع العدد التراكمي للحالات المحلية المثبتة إلى 19406إصابة، وأن عدد الحالات الإجمالية الوافدة منذ 21 شباط 2020، إلى 1420 حالة.

وذكرت أن عدد حالات الوفاة الإجمالية في عموم البلاد بلغت 200 حالة وفاة.\

ولا تزال تطبيق حكومة لبنان حظر التجوال في كافة مدن الدولة، في إطار مواجهة الوباء القاتل، ومتع تفشيه.