مسؤول إماراتي: أي حرب (إسرائيلية) على غزة لن يؤثر على اتفاق التطبيع

قال رئيس لجنة الدفاع والداخلية والعلاقات الخارجية، في المجلس الاتحادي بدولة الإمارات، علي النعيمي، اليوم الثلاثاء، إن شنّ (إسرائيل) أي "حرب" على قطاع غزة، لن يؤثر على اتفاقية التطبيع معها.

وأضاف النعيمي، في حوار لع مع صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية الإسرائيلية، إنّ "السلام الدافئ بين البلدين سيصمد أيضًا أمام أزمات، مثل الحرب في غزة".

وأشار إلى أن أن توقيع اتفاقية التطبيع مع (إسرائيل)، سيتم خلال الشهر الجاري، وتابع بالقول: إن "ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، سيزور تل أبيب، قريبا".

ووجه النعيمي، اتهامًا للقيادة الفلسطينية بأنها "عالقة في الماضي"، بسبب مواقفها من (إسرائيل).

يُشار إلى أن قوات الاحتلال الاسرائيلي شنت 3 حروب على قطاع غزة، في الفترة ما بين (2008-2014)، تسببت باستشهاد وإصابة عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين، وتدمير آلاف المنازل.

وبخصوص الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين، أكد النعيمي، أنها ستنطلق "على الفور"، عقب توقيع الاتفاق، ويعتقد أن (إسرائيل) "ستزيل معارضتها لبيع واشنطن طائرات F-35 للإمارات".

وحثّ النعيمي، (الإسرائيليين) على عدم مقارنة الاتفاقية مع الإمارات بالاتفاقيات مع مصر والأردن.

الجدير بالذكر أن الإمارات وإسرائيل توصلتا في 13 أغسطس/ آب الماضي، إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.