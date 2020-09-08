آليات الاحتلال تواصل تجريف أراضٍ جنوبي الخليل

تواصل آليات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، لليوم الثاني على التوالي، تجريف أراضٍ زراعية شرق بلدة الظاهرية جنوب الخليل جنوب الضفة المحتلة.

وأكد بلدية الظاهرية في الخليل، أن آليات الاحتلال جرفت مساحات واسعة من أراضي المواطنين في خربة زنوتا وتعود لعائلات الطل، والجبارين، والسمامرة، لصالح المنطقة الصناعية لمجلس ما يسمى "اقليم المستوطنات" جنوب الخليل.

يذكر أن عمليات التجريف مستمرة منذ يومين، ويحاول الأهالي منع عمليات التجريف، إلا أن قوات الاحتلال تمنعهم بالقوة من الاقتراب من الموقع.

وتعاني محافظة الخليل من وجود أكثر من خمسين موقعا استيطانياً يقيم بها نحو ثلاثين ألف مستوطن، يعملون على تعزيز القبضة الشاملة على المدينة والمحافظة.

وشهد العامين الماضيين قيام المستوطنين بإنشاء ست بؤر استيطانية جديدة على أراضي المواطنين المصادرة في محافظة الخليل وتحديداً على أراضي (دورا، بني نعيم، يطا، السموع، الظاهرية، سعير).

وتصاعدت عمليات هدم الاحتلال لمنازل الفلسطينيين الشهر الماضي، حيث بلغ عدد المنازل التي تم هدمها (44) منازلا، وهو العدد الأعلى منذ بداية العام، فضلا عن عشرات المنازل التي أخطر أهلها بالهدم.

كما بلغ عدد الممتلكات المدمرة من محال تجارية ومنشآت زراعية وبركسات وغيرها (52) منشأة، فيما صادر الاحتلال (8) ممتلكات تنوعت بين مصادرة معدات ومركبات، وبلغ عدد مداهمات المنازل التي تعود لفلسطينيين (127) مداهمة.