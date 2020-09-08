إغلاق مديرية طوباس والاغوار الشمالية بسبب "كورونا"

أعلن مدير زراعة طوباس جعفر صلاحات، اليوم الاثنين، إغلاق مديرية زراعة طوباس والاغوار الشمالية في الضفة المحتلة، بعد اكتشاف إصابة احد العاملين فيها بفيروس "كورونا" المستجد.

وأوضح صلاحيات، أن مدة اغلاق مقر المديرية ل72 ساعة، وذلك لغاية تعقيم المكان، وإجراء فحوصات لباقي العاملين في الدائرة.

وأشار إلى أن هذه الإصابة هي الثانية في صفوف الموظفين، بعد تسجيل إصابة الجمعة الماضية.

وأعلنت صحة رام الله، في احدث إحصائية لها، اليوم، تسجيل 10 حالات وفاة و 717 إصابة جديدة بفايروس كورونا، وتعافي 718 مُصاباً خلال الـ24 ساعة الماضية بعد إجراء 5560 فحصاً في الضفة الغربية وقطاع غزة.