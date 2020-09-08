القيادي المدلل : نتابع بقلق إصابات الأسرى ب"كورونا ولا يمكن الصمت أمام هذه الجرائم

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أبو طارق المدلل اليوم الثلاثاء 8/9/2020 ، ان الحركة تتابع بقلق شديد الأنباء التي تتحدث عن انتشار فيروس كورونا داخل السجون الصهيونية، مما يزيد من خشيتنا على حياة الأسرى، خصوصًا أن هنالك بعض الأسرى قد أصيبوا بهذا الفيروس الفتاك.

وشدد المدلل على انه لا يمكن الصمت أمام هذه الجرائم التي يرتكبها العدو الصهيوني بعدم إدخال المواد الحافظة والمستلزمات الطبية التي تقي أسرانا من فيروس كورونا.

وطالب المدلل منظمة الصحة العالمية ومنظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة وكل المعنيين بقضية الأسرى أن يتدخلوا وبسرعة من أجل إنقاذ حياة أسرانا من فيروس كورونا الفتاك ومن الجرائم المتعددة التي يرتكبها العدو الصهيوني ضد أسرانا خصوصًا المرضى منهم والأطفال وكبار السن.

ويشار الى ان إدارة سجن "عوفر" أبلغت الأسرى، بإصابة (7) أسرى جدد بفيروس "كورونا" في قسمي (14) و(17)، وهي أقسام ما تسمى "بالمعبار" والتي يُحتجز فيها الموقوفون المعتقلون حديثاً ، مما يرفع إجمالي الاصابات في كافة سجون الاحتلال لـ24 إصابة .