فيديو مسيرة إلكترونية تضامنا مع غزة

نظم عشرات النشطاء حول العالم لقاءًا الكترونيًا تضامنًا مع قطاع غزة مطالبين برفع الحصار الاسرائيلي عن القطاع بشكل فوري.

وقد جمعت المسيرة الإلكترونية التضامنية مع قطاع غزة نشطاء حول العالم من (أمريكا وبريطانيا وكندا وألمانيا ونيوزيلندا وجنوب آسيا).

ووفقًا للجهات المختصة فقد شارك أكثر من 100 ناشط حول العالم وأجمع كافة النشطاء على ضرورة أن ترفع دولة الاحتلال الإسرائيلي الحصار عن القطاع لا سيما في ظل الظروف الصعبة التي يعشها السكان داخل القطاع.

وتفرض قوات الاحتلال الإسرائيلي حصراً على قطاع غزة منذ عام 2007 في محاولة لكسر ارادة السكان الذين تمسكوا بخيار شعبهم وقيادتهم في مقاومة الاحتلال وفقًا للقانون الدولي والانساني.