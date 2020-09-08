24 إصابة بـ"كورونا"في صفوف الاسرى بعد تسجيل 7 إصابات من "عوفر"

أبلغت إدارة سجن "عوفر" الأسرى، بإصابة (7) أسرى جدد بفيروس "كورونا" في قسمي (14) و(17)، وهي أقسام ما تسمى "بالمعبار" والتي يُحتجز فيها الموقوفون المعتقلون حديثاً .

ويشار الى ان وبتسجيل الاصابات الـ7 في سجن عوفر يرفع إجمالي الاصابات في صفوف الاسرى في كافة السجون حتى صباح اليوم 24 مصاباً "بكورونا"

وقال نادي الأسير: إن الخطر يتصاعد على مصير الأسرى الذين يواجهون اليوم خطر السّجان وخطر الوباء، وما يزيد من مستوى الخطر هو انحصار الرواية المتعلقة بإصابات الأسرى برواية إدارة السجون التي تواصل استخدام الوباء كأداة قمع وتنكيل بحق الأسرى.

ولفت نادي الأسير إلى أنه ومنذ نهاية شهر آب/ أغسطس المنصرم، سُجلت حتى اليوم (14) إصابة بالفيروس في سجن "عوفر"، وهم من بين (24) حالة سُجلت بين صفوف الأسرى منذ بدء انتشار الوباء بينهم أسيران اكتشفت إصابتهما عقب الإفراج عنهما بيوم.

وشدد نادي الأسير على ضرورة تحمل المؤسسات الحقوقية الدولية وعلى رأسها الصليب الأحمر الدولي مسؤولياتها المطلوبة في ظل هذا التطور الخطير، والذي يحتاج إلى جهد مضاعف وضغط مضاعف على الاحتلال للسماح بوجود لجنة طبية محايدة تشرف على نتائج وعينات الأسرى، والضغط في سبيل وقف عمليات الاعتقال اليومية، والتي تُشكل إلى جانب وجود السجانين واحتكاكهم بالأسرى، وعمليات النقل المتكررة، المصادر الأساسية في انتقال عدوى الفيروس للأسرى.

يُشار إلى أن الاحتلال حوّل بعض الأقسام في السجون إلى ما تُسمى بمراكز "للحجر الصحي"، والتي لا تتوفر فيها أدنى شروط الرعاية الصحية، بل فيها يواجه الأسير المصاب عملية عزل مضاعفة، وأوضاع حياتيه قاسية.

وجدد نادي الأسير مطلبه الأساس بالإفراج عن الأسرى المرضى وكبار السن والأطفال مع استمرار انتشار الوباء، والضغط من أجل السماح بوجود لجنة طبية دولية محايدة تُشارك في معاينة الأسرى والتأكد من سلامتهم.

إن عدد الأسرى المصابين بفيروس كورونا داخل سجون الاحتلال ارتفع إلى 17

وكان المستشار الإعلامي لهيئة شؤون الاسرى والمحررين حسن عبد ربه قال أمس الإثنين، إن عدد الأسرى المصابين بفيروس كورونا داخل سجون الاحتلال ارتفع إلى 17 أسيرًا، وذلك عقب الإعلان عن إصابة الأسيرين حسن محمد شحادة وسليم محمد إدريس.

وتسجيل عدد الاصابات الـ7 في صفوف الاسرى في سجن عوفر يرفع إجمالي الاصابات منذ الامس لـ24 مصاباً .